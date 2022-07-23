Качественная верстка сайтов HTML5\CSS3, SCSS, JavaScript, jQuery.
Я специализируюсь на верстке сайтов, адаптации, а также их анимации. Имею опыт работы с Figma и Photoshop. Я много практиковался и наконец готов начать работать как фрилансер. Я надеюсь, что вы поможете мне с этим.
Готов начать прямо сейчас!
Связаться со мной:
- Gmail: [email protected]
- Telegram: Roman S.
- Чистый код (методология БЭМ)
- Адаптивная верстка сайтов
- Вёрстка с PSD, Figma
- CSS3\JS анимация
HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox, БЭМ, JavaScript, jQuery
Портфолио
- Адаптивная верстка и анимация Landing Page "Meta"10 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "Aperture"7 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "Boosted USA"7 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "NFT Peeps"4 просмотра
- Адаптивная верстка Landing Page "NFT Crypter"10 просмотров
- Адаптивная верстка интернет-магазина "Createx"6 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "Warplaycloud"7 просмотров
- Адаптивная верстка и анимация сайта "Infinizai"12 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "Gymme"10 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "Food"7 просмотров
- Адаптивная верстка интернет-магазина "Northern"10 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page "Beautyness"9 просмотров