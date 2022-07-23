Roman_Ss

Роман Roman_Ss

 
22 годаИрландия/Лимерик
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная верстка сайтов HTML5\CSS3, SCSS, JavaScript, jQuery.

Я специализируюсь на верстке сайтов, адаптации, а также их анимации. Имею опыт работы с Figma и Photoshop. Я много практиковался и наконец готов начать работать как фрилансер. Я надеюсь, что вы поможете мне с этим.

Готов начать прямо сейчас!

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Вид деятельности:

  • Чистый код (методология БЭМ)
  • Адаптивная верстка сайтов
  • Вёрстка с PSD, Figma
  • CSS3\JS анимация
Навыки:

HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox, БЭМ, JavaScript, jQuery

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаFigmajQuerySCSSPhotoshop
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