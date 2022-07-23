Качественная верстка сайтов HTML5\CSS3, SCSS, JavaScript, jQuery.

Я специализируюсь на верстке сайтов, адаптации, а также их анимации. Имею опыт работы с Figma и Photoshop. Я много практиковался и наконец готов начать работать как фрилансер. Я надеюсь, что вы поможете мне с этим.

Готов начать прямо сейчас!

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Чистый код (методология БЭМ)

Адаптивная верстка сайтов

Вёрстка с PSD, Figma

CSS3\JS анимация

HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox, БЭМ, JavaScript, jQuery