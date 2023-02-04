Roman_Tkachenko5

Роман Ткаченко Roman_Tkachenko5Roman_Tkachenko5
22 годаУкраина/Светловодск
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Ваш лучший фрилансер, работаю на результат!
Здравствуйте, меня зовут Роман мне 21 год, готов быть вашим помощником, по Набору и Переводам текста!!!
Владею в совершенстве, такими языками как - Украинский, Русский!!
В процессе изучаю - Английский, Польский
Готов делать работу качественно, что бы вы оставались довольны!!
Я человек ответственный к работе!!
Ваши заказы будут выполнены качественно, в кротчайшее время!!!
Буду рад сотрудничать с вами!!