Roman_Tkachenko5

Ваш лучший фрилансер, работаю на результат!

Здравствуйте, меня зовут Роман мне 21 год, готов быть вашим помощником, по Набору и Переводам текста!!!

Владею в совершенстве, такими языками как - Украинский, Русский!!

В процессе изучаю - Английский, Польский

Готов делать работу качественно, что бы вы оставались довольны!!

Я человек ответственный к работе!!

Ваши заказы будут выполнены качественно, в кротчайшее время!!!

Буду рад сотрудничать с вами!!