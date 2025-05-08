Робота з соціальними мережами і текстовими файлами.

Резюме.

Адреса : м. Стрий, 81400; Номер телефону 0675087905; Email: [email protected]

Дата народження 12-08-1979; Місце народження: м. Дрогобич ; Стать Чоловіча ; Національність українець; Сімейний стан – одружений; Водійські права – є;

Email: [email protected]

LinkedIn: Роман Федоренко;

Телеграм: @RomanoF79 ( https://t.me/RomanoF79 )

Twitter: @Roman4620019474

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095040693640

Instagram: romanfedorenko937

Viber: +83(067)5087905

TikTok: @romanof1979

Youtube: @romanof1979

Інтереси Спорт ( лижі, велосипед, футбол, настільний теніс), кіно, музика

Добрий день.Я працюю приватним підприємцем з 2010 року. 10 - ть років назад, я зрозумів ,що для того щоб досягти успіху в житті потрібно брати ініціативу в свої руки. Я так і зробив.Я завжди хотів планувати свій час самостійно,і більше заробляти. Спочатку ми з друзями займалися електронною комерцією в компанії Інмаркет. В той час електронна комерція тільки входила в наше життя. Так як проект був не успішним, то ми залишилися тільки двоє з одним другом. Працювали в різних напрямах - від продажу продуктів харчування і риби до ліків і меду. Пізніше основною моєю діяльністю стала фітотерапія, мені подобається допомагати людям. Оздоровлювати їх. Я став представником компанії " Сибірське здоров'я",відкрив фітоаптеку в 2010 році.в місті Стрий. Але роль зіграла війна. І аптеку довелося закрити. На даний час, я працюю фрілансером, в сфері соціальних мереж, текстових файлів, обробки, редагування, перекладів, перепис, копірайтинг, рерайтинг, відгуки і т.д. Переклади на англійську, російську,

французьку, іспанську.

Досвід роботи :

продавець - консультант меблів Меблевий салон, м.Дрогобич консультування і продаж меблів. Груд. 1999 – жов. 2003 інженер - проектант Український нафтогазовий інститут, м.Дрогобич проектування нафтогазового обладнання для свердловин; чер. 2004 – сер. 2004 оператор нарізки дротів Завод " Леоні ", м.Стрий, скрутка дротів на автоматичній машині для в'язок автомобілів Астра, Порше; вер. 2005 - лип 2005 інженер з постачання в комерційному відділі Дрогобицький машинобудівний завод, м.Дрогобич постачння інструменту і матеріалів кві. 2007 – гру. 2009; приватний підприємець ( ФОП ) м.Дрогобич торгівля товарами для здоров'я ( фітопрепарати, фітозбори, фіточаї, мед, продукти бджільництва, системи очистки води і повітря). Чер. 2010 – сер.; 2020 Голова ФГ " Фрутомедовія " Федоренко Роман З., Львівська область, Дрогобицький район Торгівля медом і іншими продуктами бджільництва вер. 2020 - теп. час

Освіта і кваліфікації :

технік - механік Дрогобицький нафтовий технікум ( ДНТ ), м.Дрогобич вер. 1994 – тра. 1998; спеціаліст - Івано - Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано - Франківськ вер. 1999 - тра 2003; психолог ( сімейний консультант ) Дрогобицький Карітас, м.Дрогобич вер. 2014 – чер. 2017.

Навички :

Психологія: 5

робота на ПК: 4

продажі: 5

блогер: 4