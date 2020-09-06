Romanova-design2

Кристина Романова Romanova-design2Romanova-design2
22 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер
Всем привет)) Меня зовут Кристина и я занимаюсь дизайном сайтов
В мои обязанности входит:
1) Составление совместного ТЗ(если у вас его нет)
2) Дизайн с акцентом на ваши главные преимущества
3) Анализ вашей аудитории
4) При желании клиента делаю анализ дизайна конкурентов компании
5) Ну и конечно же делаю дизайн максимально приближенный к вашему вкусу
Буду рада со всеми по работать))
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