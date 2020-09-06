Romanova-design2

Веб-дизайнер

Всем привет)) Меня зовут Кристина и я занимаюсь дизайном сайтов

В мои обязанности входит:

1) Составление совместного ТЗ(если у вас его нет)

2) Дизайн с акцентом на ваши главные преимущества

3) Анализ вашей аудитории

4) При желании клиента делаю анализ дизайна конкурентов компании

5) Ну и конечно же делаю дизайн максимально приближенный к вашему вкусу

Буду рада со всеми по работать))