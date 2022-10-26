?? Пламенный, горячий дизайн



?? Большой привет!



Представьте себе человека с горящими глазами. Это я! Меня зовут Эллина, мне уже много лет, и я занимаюсь веб-дизайном с тех пор, как завела своего чудесного пса. Сейчас ему 4 года. Сегодня он взрослый пес, а я - опытный дизайнер, вместе мы работаем над проектами наших любимых заказчиков)



А еще боюсь паучков и люблю рыбачить. Но еще больше люблю свою работу и современный дизайн. Долгое время я работала в студии, но мне надоело каждый день просыпаться в офисе, и я пришла на эту замечательную биржу)