?? Большой привет!
Представьте себе человека с горящими глазами. Это я! Меня зовут Эллина, мне уже много лет, и я занимаюсь веб-дизайном с тех пор, как завела своего чудесного пса. Сейчас ему 4 года. Сегодня он взрослый пес, а я - опытный дизайнер, вместе мы работаем над проектами наших любимых заказчиков)
А еще боюсь паучков и люблю рыбачить. Но еще больше люблю свою работу и современный дизайн. Долгое время я работала в студии, но мне надоело каждый день просыпаться в офисе, и я пришла на эту замечательную биржу)
?? О работе:
1. Возвращаю аванс
Иногда бывает, что дизайнер не осиливает задачу, а вы теряете время, хотя не виноваты в его ошибках. Поэтому я верну вам предоплату в случае, если работа вас не устроит на всех этапах дизайна.
2. Работаю по предоплате в 50$, не больше
Если мой дизайн вам не по душе, и даже правки ничего не исправят, то не переживайте, ведь я возвращаю предоплату в случае, если дизайн совсем не совпадает с вашим видением прекрасного.
5. Все правки бесплатные
Потому что ну их, ленивых дизайнеров, да?) Вы платите не маленькие деньги.
4. Принимаю оплату рублями
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