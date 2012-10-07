Мы занимаемся продажей грузовых автомобилей и полуприцепов. Ежедневно приходиться давать примерно по 30 объявлений (такое количество наименований товара) на каждый из этих сайтов GRUZOVIKI.RU IRR.RU GRUZOVIKI.COM AVITO.RU TRUCK.DMIR.RU SLANDO.RU и т.д что отнимает огромное количество времени. Если эти объявления не давать, то они опускаются ...