Romash19

Мария Romash19

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов, который приносит прибыль

Опыт работы 2 года на фрилансе.

Более 30 успешно выполненных проектов.

Работаю в Figma и Photoshop

— Разрабатываю современный и продающий дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов.

Дизайн, который приносит прибыль;

— Создаю сайты на Тильде;

Мое портфолио https://www.behance.net/manaashara061a

https://dribbble.com/Romash19

Портфолио

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