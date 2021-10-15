Дизайн сайтов, который приносит прибыль
Опыт работы 2 года на фрилансе.
Более 30 успешно выполненных проектов.
Работаю в Figma и Photoshop
— Разрабатываю современный и продающий дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов.
Дизайн, который приносит прибыль;
— Создаю сайты на Тильде;
Мое портфолио https://www.behance.net/manaashara061a
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Клининговая компания58 просмотров
- Баннеры на сайт66 просмотров
- Баннеры на сайт65 просмотров
- Интернет-магазин керамической посуды63 просмотра
- Рекламные баннеры для инстаграмма51 просмотр
- Баннер на сайт38 просмотров
- Имиджевые рекламные баннеры41 просмотр
- Сайт мужского салона Альпачино44 просмотра
- Баннер на сайт35 просмотров
- Баннер на сайт36 просмотров
- Онлайн-галерея современного искусства31 просмотр
- Магазин расходных материалов для принтеров36 просмотров