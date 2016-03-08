Romasikkk

Роман Romasikkk

 
26 летУкраина/Тернополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
crazy1
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Спасибо Роману за отличное выполнение работы! Представил несколько вариантов на выбор. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный работодатель, знает чего хочет, быстро производит выплату да и вообще приятно было с ним пообщаться.
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