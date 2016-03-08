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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Роману за отличное выполнение работы! Представил несколько вариантов на выбор. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный работодатель, знает чего хочет, быстро производит выплату да и вообще приятно было с ним пообщаться.