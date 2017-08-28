Web дизайнер.
Ссылка на портфолио: www.behance.net/Rondondon063b0
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Сайт университета ЮУрГУ.144 просмотра
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Сроки выдержал, ТЗ выполнил, доработки сделал, отвечал оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Никита очень хороший заказчик. Рекомендую. Быстрые ответы, хорошее отношение к исполнителю, на сообщения отвечает быстро и по факту. Жаль, конечно, что не пришли к окончательному варианту логотипа. Если будет возможность поработать снова - примусь с удовольствием!