Rondondon0

Василий Кошелев Rondondon0

 
27 летРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web дизайнер.

Ссылка на портфолио: www.behance.net/Rondondon063b0

Портфолио
Отзывы заказчиков
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Лого для сайта
Сроки выдержал, ТЗ выполнил, доработки сделал, отвечал оперативно. Рекомендую!
Никита очень хороший заказчик. Рекомендую. Быстрые ответы, хорошее отношение к исполнителю, на сообщения отвечает быстро и по факту. Жаль, конечно, что не пришли к окончательному варианту логотипа. Если будет возможность поработать снова - примусь с удовольствием!
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