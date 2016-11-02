Верстальщик
Напишу сайт любой сложности
вот краткое портфолио:
http://isispro.ru/ - "Инженерные системы и сети" Строительная компания
http://isispro.ru/gnb/ - Лэндинг по горизонтальному бурению.
http://ondoshop.ru/ - Интернет-магазин сантехники
http://kuzovvrn.ru/ - Центр кузовного ремонта.
http://alldoors-vrn.ru/ - Двери и окна в Воронеже.
http://trumplin.org/ - Лидогенерация.
http://zastava36.ru/ Бизнес Центр Застава
http://biodarena.ru/ - натуральные продукты Дарёна
http://kafe-rodnik.ru/ - сайт кафе Родник
http://a1promo.ru/ - сайт web студии
http://aqualand54.ru/ - сайт яхт-клуба
http://valente.ru/ - Производитель мебели для ванных комнат
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