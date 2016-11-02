Ronin2311

Егор Ronin2311

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстальщик

Напишу сайт любой сложности

вот краткое портфолио:

http://isispro.ru/ - "Инженерные системы и сети" Строительная компания

http://isispro.ru/gnb/ - Лэндинг по горизонтальному бурению.

http://ondoshop.ru/ - Интернет-магазин сантехники

http://kuzovvrn.ru/ - Центр кузовного ремонта.

http://alldoors-vrn.ru/ - Двери и окна в Воронеже.

http://trumplin.org/ - Лидогенерация.

http://zastava36.ru/ Бизнес Центр Застава

http://biodarena.ru/ - натуральные продукты Дарёна

http://kafe-rodnik.ru/ - сайт кафе Родник

http://a1promo.ru/ - сайт web студии

http://aqualand54.ru/ - сайт яхт-клуба

http://valente.ru/ - Производитель мебели для ванных комнат