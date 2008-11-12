Предлагаю услуги по администрированию серверов на базе Linux/xBSD. Имею большой опыт работы в этой сфере (общий опыт работы сетевым/системным администратором - 8 лет):
* Построение VPN-туннелей (gre+ipsec,vtun,openvpn);
* Настройка пакетных фильтров (iptables, ipfw, ipfilter, pf)
* Настройка и оптимизация работы почтовых систем (sendmail, postfix, exim, + spamassassin + LDAP + MySQL)
* Настройка прочих сетевых служб (named, apache, LDAP, MySQLd etc)
* Опыт написания скриптов для администрирования на shell, perl, python
Также имею большой опыт администрирования сетевых устройст cisco (voip, ipsec, frame relay, qos, ospf, eigrp etc), аппаратных маршрутизаторов D-Link, CheckPoint.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
15 лет назад
Сделано быстро, профессионально, дешевле, чем предлагали другие, а самое главное, с подробными инструкциями как и что работает! Важно: не теряется связь после выполненной работы. Рекомендую Романа всем заказчикам, и буду обращаться неоднократно в будущем.
Ответный отзыв
Заказчиком очень доволен. Никаких проблем при сотрудничестве не возникло, одни только положительные эмоции. Четко и точно формулирует техническое задание. Своевременно оплатил работу, предложив на выбор несколько способов оплаты. Надеюсь на дальнейшую работу с ним.