Ronix

Роман Шрамко Ronix

 
45 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Предлагаю услуги по администрированию серверов на базе Linux/xBSD. Имею большой опыт работы в этой сфере (общий опыт работы сетевым/системным администратором - 8 лет):

* Построение VPN-туннелей (gre+ipsec,vtun,openvpn);

* Настройка пакетных фильтров (iptables, ipfw, ipfilter, pf)

* Настройка и оптимизация работы почтовых систем (sendmail, postfix, exim, + spamassassin + LDAP + MySQL)

* Настройка прочих сетевых служб (named, apache, LDAP, MySQLd etc)

* Опыт написания скриптов для администрирования на shell, perl, python

Также имею большой опыт администрирования сетевых устройст cisco (voip, ipsec, frame relay, qos, ospf, eigrp etc), аппаратных маршрутизаторов D-Link, CheckPoint.

PythonMySQLLinuxApachePerlPostfixVoIP
Отзывы заказчиков
insight
Андрей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Чекер свободных доменов в зоне .CZ
Сделано быстро, профессионально, дешевле, чем предлагали другие, а самое главное, с подробными инструкциями как и что работает! Важно: не теряется связь после выполненной работы. Рекомендую Романа всем заказчикам, и буду обращаться неоднократно в будущем.
Заказчиком очень доволен. Никаких проблем при сотрудничестве не возникло, одни только положительные эмоции. Четко и точно формулирует техническое задание. Своевременно оплатил работу, предложив на выбор несколько способов оплаты. Надеюсь на дальнейшую работу с ним.
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