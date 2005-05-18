Делаю качественно и в срок - музыкальное сопровождение для фона, минус для вашей песни. WAV, MP3, OGG, FLAC.

﻿Моя цель - оставить только лучшее впечатление о продукте!

При работе со мной вы экономите:

● Нервы. Все ошибки которые будут замечены в последствии будут исправлены без глупых вопросов! А также если вы хотите внести свои коррективы то это будет сделано абсолютно бесплатно.

● Время. При работе со мной не возникнет никаких проблем таких как: сегодня не могу, я занят, сделаю попозже и т. п. Минимум вопросов, максимум результата.

● Деньги. Качественное музыкальное сопровождение/бит, не требует заказа дополнительных услуг что существенно экономит ваш бюджет.

Гарантия на качественную работу. В течении недели после передачи архива с готовой работой, я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть не замечены в процессе.

Связь:

● E-mail: [email protected]

● Телеграм: @RonnyMusic

Ответственность:

● Готов приступить у работе уже сейчас.

● Делаю свою работу качественно и до конца.

● Не выхожу за пределы сроков.

● Всегда на связи.

Род занятий:

● Музыка для фона

● Обработка вокала

● Минус для песен

● Сведение и мастеринг

● Аранжировка