Моя цель - оставить только лучшее впечатление о продукте!
При работе со мной вы экономите:
● Нервы. Все ошибки которые будут замечены в последствии будут исправлены без глупых вопросов! А также если вы хотите внести свои коррективы то это будет сделано абсолютно бесплатно.
● Время. При работе со мной не возникнет никаких проблем таких как: сегодня не могу, я занят, сделаю попозже и т. п. Минимум вопросов, максимум результата.
● Деньги. Качественное музыкальное сопровождение/бит, не требует заказа дополнительных услуг что существенно экономит ваш бюджет.
Гарантия на качественную работу. В течении недели после передачи архива с готовой работой, я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть не замечены в процессе.
Связь:
● E-mail: [email protected]
● Телеграм: @RonnyMusic
Ответственность:
● Готов приступить у работе уже сейчас.
● Делаю свою работу качественно и до конца.
● Не выхожу за пределы сроков.
● Всегда на связи.
Род занятий:
● Музыка для фона
● Обработка вокала
● Минус для песен
● Сведение и мастеринг
● Аранжировка
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