Rostislav_04

Диктор, монтажер

Прекрасный диктор, а также монтажер видео с 2-ух летним стажем.

2 года введу свой Ютуб канал https://www.youtube.com/c/%D0%A0%D0%BE%D1%85%D1%8B%D1%87/featured

На счет озвучки, люблю это дело так что заказы выполняю быстро и качественно.Голос низкий, грубый, брутальный и в тоже время приятный. Идеально подходит для дубляжа

P.S Не сравнивайте голос на моем Ютуб канале и голос когда я озвучиваю, они разные, потому что в блоге я такой какой есть, а когда озвучиваю, голосом приходится «играться»

Пример работы: https://www.youtube.com/watch?v=zwismy-3sbk

На счет монтажа, очень хорошо набита рука к этому делу. Монтирую современно и не скучно. Нужно сделать не смешное смешным, не страшное страшным? — легко! Выжимаю все соки из видео и делаю его максимально интересным для зрителя, что бы он оставался до конца.Обращайтесь)