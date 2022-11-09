Монтаж видео. Превью, титры. Настройка прямых трансляций, стримов и микрофона.
Доброго времени суток!
Буду рад сотрудничеству и сделаю максимум для того, чтобы порадовать Вас своей работой, которая, разумеется, будет выполнена в срок!)
- Компоновка видео
- Монтаж, постобработка
- Цветокоррекция
- Анимированные 3D-логотипы, титры, промо
- Эффект «Параллакса»
- Превью/заставка для Вашего канала Youtube
Работаю в Adobe Premiere Pro, AE, Adobe Audition, Photoshop.
Также за символическую плату могу помочь с настройкой программ для ведения прямых трансляций и стримов (качество и битрейт видео, настройка микрофона, вебкамеры)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример 3D графики6 просмотров
- Инфографика4 просмотра
- Превью для видео4 просмотра
- Интро "Car style" || Intro "Car Style"3 просмотра
- Тревел-видео для Instagram, TikTok3 просмотра
- Титры "Шторм" || Title "Storm"4 просмотра
- Агрессивные титры || Agressive Title5 просмотров
- Всплывающая анимация, плашка "Подписаться"6 просмотров