Монтаж видео. Превью, титры. Настройка прямых трансляций, стримов и микрофона.

Доброго времени суток!

Буду рад сотрудничеству и сделаю максимум для того, чтобы порадовать Вас своей работой, которая, разумеется, будет выполнена в срок!)

- Компоновка видео

- Монтаж, постобработка

- Цветокоррекция

- Анимированные 3D-логотипы, титры, промо

- Эффект «Параллакса»

- Превью/заставка для Вашего канала Youtube

Работаю в Adobe Premiere Pro, AE, Adobe Audition, Photoshop.

Также за символическую плату могу помочь с настройкой программ для ведения прямых трансляций и стримов (качество и битрейт видео, настройка микрофона, вебкамеры)