Хотите стильный сайт или анимацию согласно последних трендов? Вам сюда! 👍

👋 Привет!

Меня зовут Ростислав. Мне 39 лет, я родом из Киева. Работаю в направлении UI/UX-, Web- и Motion дизайн. Люблю утренние пробежки, доводить начатые дела до конца и забивать свой график работой. Погружаюсь в работу с головой, чтобы получить отличный результат, выполненный в поставленные сроки. Я считаю, что хороший сайт должен быть простым и изящным, по настоящему понятным потребителю

☑ С удовольствием сделаю:

-продающий лендинг

-стильный сайт-визитку

-продуманный многостраничный сайт

-интернет-магазин, который будет работать и продавать

-красивую визуализацию для социальных сетей

-интересный и понятный баннер с анимацией

-любые 2д анимации

☑ Мои инструменты:

-Figma — для разработки дизайна и прототипов

-Photoshop — для всевозможной обработки фотографий

-Illustrator — для создания логотипов и векторной графики

-After Effect — для создания анимации дизайна

-Moho Pro — для персонажной анимации

❗ Заказчик всегда прав:

Если потребуется, я буду вносить столько правок в дизайн, сколько будет нужно, пока результат полностью не устроит заказчика. При этом ВСЕ ПРАВКИ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

☑ Работаю по предоплате 20%

Предпочитаю честные и открытые сделки, проходящие через биржу. И небольшая предоплата — это залог честного сотрудничества. Но если вдруг, вас полностью не устроит результат моей работы —

Я ВЕРНУ АВАНС В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!

☑ Способы оплаты:

Перевод на карту Visa/MasterCard

Кошелек Юmoney

☑Контакты:

Instragram: krubaiev

Viber: +380 99 125 83 03

Email: [email protected]