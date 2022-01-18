👋 Привет!
Меня зовут Ростислав. Мне 39 лет, я родом из Киева. Работаю в направлении UI/UX-, Web- и Motion дизайн. Люблю утренние пробежки, доводить начатые дела до конца и забивать свой график работой. Погружаюсь в работу с головой, чтобы получить отличный результат, выполненный в поставленные сроки. Я считаю, что хороший сайт должен быть простым и изящным, по настоящему понятным потребителю
☑ С удовольствием сделаю:
-продающий лендинг
-стильный сайт-визитку
-продуманный многостраничный сайт
-интернет-магазин, который будет работать и продавать
-красивую визуализацию для социальных сетей
-интересный и понятный баннер с анимацией
-любые 2д анимации
☑ Мои инструменты:
-Figma — для разработки дизайна и прототипов
-Photoshop — для всевозможной обработки фотографий
-Illustrator — для создания логотипов и векторной графики
-After Effect — для создания анимации дизайна
-Moho Pro — для персонажной анимации
❗ Заказчик всегда прав:
Если потребуется, я буду вносить столько правок в дизайн, сколько будет нужно, пока результат полностью не устроит заказчика. При этом ВСЕ ПРАВКИ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
☑ Работаю по предоплате 20%
Предпочитаю честные и открытые сделки, проходящие через биржу. И небольшая предоплата — это залог честного сотрудничества. Но если вдруг, вас полностью не устроит результат моей работы —
Я ВЕРНУ АВАНС В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!
☑ Способы оплаты:
Перевод на карту Visa/MasterCard
Кошелек Юmoney
☑Контакты:
Instragram: krubaiev
Viber: +380 99 125 83 03
Email: [email protected]
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