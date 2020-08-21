Я новичок в копирайтинге. Это значит, у меня нет профессиональной усталости, а есть вдохновение на достижение ожидаемого результата.

Здравствуйте! Я из поколения,которое выросло без интернета и привыкло общаться лично.

Закончила Куйбышевский Государственный институт культуры, и 22 года составляла программы и сочиняла тексты для культурно-массовых, спортивно-развлекательных проектов и шоу-программ. Проводила конференции, и писала тексты для выступающих артистов и лекторов.

Есть мнение, что каждые 10-15лет нужно менять вид деятельности, чтобы развиваться. Волею случая проверила

это на себе. Последние 15 лет провожу тренинги по риторике и коммуникации, пишу тексты для работы, описания для слайдов и видеороликов.

В мае текущего года узнала о профессии копирайтера. С удовольствием прошла базовую программу в школе

удаленных профессий Profi Internet и сейчас продолжаю обучение на продвинутом курсе. Мне понравилось создавать различные тексты для интернет-магазинов! Сделала несколько неплохих статей на заказ.

Да, я новичок в копирайтинге. А значит, у меня нет профессиональной усталости, а есть вдохновение на достижение ожидаемого результата. А еще у меня есть правило в отношении с бизнес-партнерами: «Все, на что я подписалась, должно быть выполнено качественно и в срок».

В профессию копирайтера я пришла осознанно, когда за плечами уже полвека жизненного опыта, и могу себе

позволить делать то, что мне интересно. Именно поэтому я выбираю темы, которые мне интересно изучить и сделать уникальную авторскую работу. Вот с таким настроем я возьмусь за ваш заказ. Подтвердите ваше намерение в сотрудничестве, и я приступлю к работе.