Что делать, если «ужалила» медуза?

Если вы решили провести отпуск на море, то в данной статье вы получите ответы на вопросы: как избежать неприятных встреч с морскими обитателями или снизить негативные последствия от этой встречи. Вы узнаете, в чем особенности медуз Черного и средиземного морей, когда они наиболее опасны и что полезно помнить для благоприятного отдыха. "Предупрежден, значит защищен". Когда знаешь как справляться с обжигающими обитателями моря, то можно смело отправляться к лазурным берегам за новыми впечатлениями и приятным отдыхом.