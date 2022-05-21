Ruchcka_design

Владислав Ruchcka_design

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. PHOTOSHOP/ILLUSTRATION/AE

ABOUT ME

Специализируюсь на ВЕБ-ДИЗАЙНЕ. Опыт работы  более 5-ти лет

Основные программы для работы:

  • Photoshop
  • Illustration
  • Adobe Affter Effect
Что создаю: 

  • Баннера
  • Креативы для соц.сетей
  • Фото-Арты
  • Логотипы
  • Визитки
  • Моушн-дизайны
  • Моушн-креативы для соц.сетей
  • Иллюстрации
  • Векторные изображения
Что гарантирую я

  • 100% выполнение работы;
  • Соблюдение сроков работы;
  • Вежливость, порядочность.
Буду рад выполнить любую задачу! ОБРАЩАЙТЕСЬ