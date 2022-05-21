ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. PHOTOSHOP/ILLUSTRATION/AE
ABOUT ME
Специализируюсь на ВЕБ-ДИЗАЙНЕ. Опыт работы более 5-ти лет
Основные программы для работы:
- Photoshop
- Illustration
- Adobe Affter Effect
- Баннера
- Креативы для соц.сетей
- Фото-Арты
- Логотипы
- Визитки
- Моушн-дизайны
- Моушн-креативы для соц.сетей
- Иллюстрации
- Векторные изображения
- 100% выполнение работы;
- Соблюдение сроков работы;
- Вежливость, порядочность.
Портфолио
- АРТ-ФОТО "Созвездие ангелов"10 просмотров
- БАННЕР "Золотые украшения"9 просмотров
- БАННЕР "Велосипед - Новая коллекция"14 просмотров
- АФИША "BEACH PARTY"10 просмотров
- БАННЕР - Освежающий напиток4 просмотра
- Логотип RUCHCKA DESIGN8 просмотров