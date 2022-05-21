ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. PHOTOSHOP/ILLUSTRATION/AE

ABOUT ME

Специализируюсь на ВЕБ-ДИЗАЙНЕ. Опыт работы более 5-ти лет

Основные программы для работы:

Photoshop

Illustration

Adobe Affter Effect

Баннера

Креативы для соц.сетей

Фото-Арты

Логотипы

Визитки

Моушн-дизайны

Моушн-креативы для соц.сетей

Иллюстрации

Векторные изображения