RudMariia_front

Мария RudMariia_front

 
37 летРоссия/Челябинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Вёрстка сайтов: семантично и кроссбраузерно. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность, Flexbox, JQuery

Со мной удобно работать! Для меня важно, чтобы клиент всегда был доволен!

От вас не требуется предоплаты, только лишь макет и ТЗ. Также, после выполнения заказа, буду вносить правки на протяжении 31 дня.

Ответственно подхожу к работе, люблю верстать всем сердцем!!!

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, javascript.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
Проходила курсы HTML academy

1.Профессиональная верстка сайтов

2.Адаптивность и автоматизация

3.Профессиональная разработка веб-интерфейсов.

Портфолио

Много обучалась, тренировалась и готова предоставить свои услуги как фрилансер.

Cвязь:

JavascriptВерстка сайтаHTMLjQuerySCSS
Портфолио