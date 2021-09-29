Вёрстка сайтов: семантично и кроссбраузерно. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность, Flexbox, JQuery
Со мной удобно работать! Для меня важно, чтобы клиент всегда был доволен!
От вас не требуется предоплаты, только лишь макет и ТЗ. Также, после выполнения заказа, буду вносить правки на протяжении 31 дня.
Ответственно подхожу к работе, люблю верстать всем сердцем!!!
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, javascript.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- SCSS
- Gulp
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
1.Профессиональная верстка сайтов
2.Адаптивность и автоматизация
3.Профессиональная разработка веб-интерфейсов.
Много обучалась, тренировалась и готова предоставить свои услуги как фрилансер.
Cвязь:
- Email [email protected]
- Telegram @Mariamarmeladka
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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