Вёрстка сайтов: семантично и кроссбраузерно. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность, Flexbox, JQuery

Со мной удобно работать! Для меня важно, чтобы клиент всегда был доволен!

От вас не требуется предоплаты, только лишь макет и ТЗ. Также, после выполнения заказа, буду вносить правки на протяжении 31 дня.

Ответственно подхожу к работе, люблю верстать всем сердцем!!!

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, javascript.

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

SCSS

Gulp

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

1.Профессиональная верстка сайтов

2.Адаптивность и автоматизация

3.Профессиональная разработка веб-интерфейсов.

Портфолио

Много обучалась, тренировалась и готова предоставить свои услуги как фрилансер.

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