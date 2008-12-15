Маркетинг и PR в Интернет

Давно и с удовольствием занимаюсь комплексным PR в Интернете:

- Разработка рекламных и PR-стратегий

- Формирование репутации

- Ньюсмейкинг

- Работа со СМИ: копирайтинг, создание и рассылка пресс-релизов

- Скрытая реклама в социальных медиа (Вики-сайты, работа в форумах, блогах, социальных сетях)

Также добросовестно и самоотверженно размещаю контекстную рекламу (Google Adwords, Яндекс Директ, Мета Контекст, Бегун). Готова предоставлять полностью прозрачную статистику и доступ к эккаунтам. За создание эккаунтов, подбор ключевых слов, ведение кампаний беру 10% от бюджета (но не менее 50 у.е. в мес.)

Я стахановец и трудоголик. Люблю свою работу. Постоянно совершенствую свои навыки, чтобы добиться еще большей эффективности рекламных и PR-кампаний.

Подробнее обо мне и том, чем занимаюсь я и мои коллеги, можно почитать на сайте: www.orz.com.ua