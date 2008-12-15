Нужен художник для создания оптических иллюзий "Нужен волшебник для исполнения волшебств:)" или человек, который сможет создать макеты для рекламы типа такой: http://www.adme.ru/files/paedia/print/part_19/194389/preview_600_400.jpg http://www.adme.ru/paedia/prints/2008/3/14/200653/a1a372ed5c1fcaae9400f4495db3b0016e8c709f/ Какие будут предложения? Потому что везти Джулиана Бивера дороговато будет. Но тут надо оценивать перспективу на месте, насколько ...
Давно и с удовольствием занимаюсь комплексным PR в Интернете:
- Разработка рекламных и PR-стратегий
- Формирование репутации
- Ньюсмейкинг
- Работа со СМИ: копирайтинг, создание и рассылка пресс-релизов
- Скрытая реклама в социальных медиа (Вики-сайты, работа в форумах, блогах, социальных сетях)
Также добросовестно и самоотверженно размещаю контекстную рекламу (Google Adwords, Яндекс Директ, Мета Контекст, Бегун). Готова предоставлять полностью прозрачную статистику и доступ к эккаунтам. За создание эккаунтов, подбор ключевых слов, ведение кампаний беру 10% от бюджета (но не менее 50 у.е. в мес.)
Я стахановец и трудоголик. Люблю свою работу. Постоянно совершенствую свои навыки, чтобы добиться еще большей эффективности рекламных и PR-кампаний.
Подробнее обо мне и том, чем занимаюсь я и мои коллеги, можно почитать на сайте: www.orz.com.ua
- 3D-графика12 заявокЗакрыт15 лет назад