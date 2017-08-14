Нужно настроить рекламу в поиске гугла. Так же интересует КМС. Стомат-клиника. Бюджет до 700у.е. в первый месяц. Интересует цена клика, стоимость услуг. Основной упор на поиск.
Контекстная реклама17 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно настроить рекламу в поиске гугла. Так же интересует КМС. Стомат-клиника. Бюджет до 700у.е. в первый месяц. Интересует цена клика, стоимость услуг. Основной упор на поиск.
Нужна реклама в гугл для ЖКв Киеве. Нужны примерные цены и объемы. Бюджет 20 тыс с НДС или 17 тыс нал. Расчет на месяц.