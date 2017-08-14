Rus_house

Руслан Rus_house

 
33 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
chernin
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Реклама в гугл для ЖК
Хорошо поставлена задача. Быстрая оплата. Спасибо
Заказ выполнен быстро. В течении двух дней все было готово, настроено и запущено. Каждый день на протяжении недели получали отчёты по результатам. Очень довольны сотрудничеством. Рекомендуем.
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