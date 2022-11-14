Оптимизатор по состоянию души, люблю четкость и порядок, пунктуальный, обязательный.
Занимаюсь интернет-маркетингом с 2009 года.
С тех пор создавал сайты на Ucoz, Blogger/Blogspot, Livejournal, Wordpress и занимался их продвижением.
С 2011 года активный участник профильных конференций по SEO и SMM. Некоторые презентации лежат тут - https://www.slideshare.net/Rusfetische/
Последние два года выступал на многих мероприятиях Академии - https://www.facebook.com/AcademyofHospitality
и Журнала - https://www.facebook.com/HotelierAndRestaurateur/
2011-2015 работал в веб-студии полного цикла "КПОРТ" - https://kport.net/ начальником отдела интернет-маркетинга
С 2015 года - индивидуальный предприниматель - http://paei.denero.ru/5/vJkhIw
В 2018 году работал удаленно SEOшником в компании "New Point" в Оренбурге.
В 2019 - SEOшником в компании "SHEER"
ТОП-30 SMMщиков по версии сайта freelancehunt.com - пруфлинк