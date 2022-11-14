SEOшник и SMMщик

Оптимизатор по состоянию души, люблю четкость и порядок, пунктуальный, обязательный.

Занимаюсь интернет-маркетингом с 2009 года.

С тех пор создавал сайты на Ucoz, Blogger/Blogspot, Livejournal, Wordpress и занимался их продвижением.

С 2011 года активный участник профильных конференций по SEO и SMM. Некоторые презентации лежат тут - https://www.slideshare.net/Rusfetische/

Последние два года выступал на многих мероприятиях Академии - https://www.facebook.com/AcademyofHospitality

и Журнала - https://www.facebook.com/HotelierAndRestaurateur/

2011-2015 работал в веб-студии полного цикла "КПОРТ" - https://kport.net/ начальником отдела интернет-маркетинга

С 2015 года - индивидуальный предприниматель - http://paei.denero.ru/5/vJkhIw

В 2018 году работал удаленно SEOшником в компании "New Point" в Оренбурге.

В 2019 - SEOшником в компании "SHEER"

ТОП-30 SMMщиков по версии сайта freelancehunt.com - пруфлинк