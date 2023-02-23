Мастерская Вёрстки!

Вёрстка под ключ!

Адаптивная и кросс-браузерная вёрстка макетов из Figma, PSD.

Валидный и чистый код!

С ответственностью отношусь к работе, соблюдаю дедлайны. После передачи архива с документами заказчику, готов в течении 10 дней внести нужные корректировки, если они будут по какой то причине необходимы. Всегда на связи!

Работаю по безопасной сделке!

HTML, CSS, JS,Bootstrap, Flexbox, Grid, jQuery, БЭМ.

Контакты

Телеграм: https://t.me/Ruslan_Aliyev_dev

Email: [email protected]

Whatsapp: +994559026767

Отличного кода, Друзья!