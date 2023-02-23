Мастерская Вёрстки!
Вёрстка под ключ!
Адаптивная и кросс-браузерная вёрстка макетов из Figma, PSD.
Валидный и чистый код!
С ответственностью отношусь к работе, соблюдаю дедлайны. После передачи архива с документами заказчику, готов в течении 10 дней внести нужные корректировки, если они будут по какой то причине необходимы. Всегда на связи!
Работаю по безопасной сделке!
HTML, CSS, JS,Bootstrap, Flexbox, Grid, jQuery, БЭМ.
Контакты
Телеграм: https://t.me/Ruslan_Aliyev_dev
Email: [email protected]
Whatsapp: +994559026767
Отличного кода, Друзья!