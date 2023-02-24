Ruslan_SLDI

Копирайтер с опытом работы: создам качественный контент для вашего бизнеса.

Приветствую на моей странице!

Меня зовут Руслан, мне 29 лет и имею два высших образования: техническое и экономическое. Меня всегда привлекала сфера написание текстов, которые помогают и что самое главное продают товар.

Кроме того, я увлекаюсь чтением и всегда стараюсь расширять свой кругозор. В свободное время я занимаюсь спортом, имею разряды по вольной борьбе, пауэрлифтинге, армрестлинге и интересуюсь новыми технологиями, гаджетами.

Я готов написать текс быстро, качественно, грамотно и гарантирую мои работы вам понравятся.

Буду рад помочь Вам, так что не стесняйтесь связаться со мной!