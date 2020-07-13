Frontend Разработчик
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Только качественно и в срок !!!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технические детали:
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / (Vue.js - базовые знания) ;
- SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin, cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Только чистая html верстка, без интеграции в движки;
- Доработкой существующих сайтов не занимаемся;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Тестирование сайтов
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