Frontend Разработчик

﻿﻿Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Только качественно и в срок !!!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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Технические детали: