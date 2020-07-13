Ruslan_sem

Руслан Курбанбаев Ruslan_sem

 
25 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend Разработчик

﻿﻿Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Только качественно и в срок !!!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

﻿

Технические детали:

  • HTML5, CSS3;
  • JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / (Vue.js - базовые знания) ;
  • SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin, cleanCSS, uglify и др.;
  • Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
  • Аккуратный и продуманный ручной код;
  • Тестирование верстки;
  • Бесплатная дальнейшая поддержка;
  • Только чистая html верстка, без интеграции в движки;
  • Доработкой существующих сайтов не занимаемся;
JavascriptHTMLjQuerySCSSSASSGulpVue.js
Портфолио
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга