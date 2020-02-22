Упаковка бизнеса/ Сайт "под ключ"/ Таргет/ SMM

Всем здравствуйте!

МОИ ВИДЫ РАБОТ:

- Упаковка бизнеса

- Продвижение в Яндексе/ Google

- Упаковка Инстаграм (СММ)

- Таргетированная реклама

ШАГИ РАБОТЫ таргет Instagram:

1. Заполнение брифа

2. Выделение главных конкурентных преимуществ

3. Проработка портрета ЦА

4. Разработка персонализированных офферов (предложений) под сегменты ЦА

5. Создание рекламных креативов

6. Настройка и сегментирование рекламных компаний

7. Аналитика рекламных компаний

8. Масштабирование эффективных объявлений

СОЗДАНИЕ САЙТОВ:

1. Заполнение брифа

2. Анализ сайтов конкурентов и проработка портрета целевой аудитории

3. Создание грамотной продающей/ имиджевой структуры

4. Подбор фирменных цветов

5. Создание логотипа (если необходимо).

6. Создание уникального контента для блоков сайта

7. Отрисовка каждого блока

8. Перенос всех блоков на сайт

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ ИМЕННО СО МНОЙ:

- Пунктуальность

- Постоянная обратная связь

- Соблюдение требований клиента

- Доведу Вас до крутого результата

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

https://trendsetter24.ru/

https://customwd.ru/phone/index.html

https://aquabath.ru/

Условия сотрудничества:

- Безопасная сделка

- Предоплата 50%

До скорой встречи!