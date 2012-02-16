UI/GD/PM
В индустрии цифровых технологий уже более 10-ти лет, за это время был наработан большой опыт в тех областях,
в которых готов предоставить высококвалифицированные услуги.
Полный спектр услуг:
- Веб дизайн
- Сайты под ключ
- UI дизайн
- Гейм дизайн
- Игры на заказ (Flash/Html5)
- Проджект менеджмент
Портфолио
- Trizzle241 просмотр
- Пьюр Пауэр218 просмотров
- Без названия198 просмотров
- Без названия207 просмотров
- Без названия144 просмотра
- Без названия130 просмотров
- Без названия149 просмотров
- Без названия148 просмотров
- Без названия152 просмотра
- Без названия160 просмотров
- Без названия211 просмотров
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
Требовалось срочно переделать утвержденную работу, Руслан отреагировал и сделал все быстро и красиво!
Ответный отзыв
Хороший заказчик!
$10
10 баллов
12 лет назад
Руслан все сделал очень быстро и качественно. Только положительные впечатления от сотрудничества. Советую всем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик!
$40
10 баллов
12 лет назад
Руслан отличный дизайнер, все сделал красиво, так как и думали.
Ответный отзыв
Все прошло четко, без задержек и проволочек. Результатом сотрудничества доволен!
$50
2 балла
12 лет назад
Выполнил работу качественно, за нормальную сумму. Очень понравилось сотрудничать с Русланом. Советую его, как опытного веб-дизайнера с огромным опытом работы в Adobe Photoshop.
Ответный отзыв
Задача ставилась не точно. Сделал по коментам. Результат не устроил. Без оплаты.
$15
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена на "отлично". В Руслане сочетаются хороший вкус и высокие профессиональные навыки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Алексей - приятный, адекватный заказчик. Задание ставится не размытое и конкретное. Проблем с оплатой не существует. Приятно было работать с ним.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $50
от 2 дней
#527
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#308
Разработка игр
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#468
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#508
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#682
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#939
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1275
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1593
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
от 10 дней
#1917
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2017
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3100