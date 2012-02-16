Russ79

Руслан Russ79

 
44 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
UI/GD/PM

В индустрии цифровых технологий уже более 10-ти лет, за это время был наработан большой опыт в тех областях,

в которых готов предоставить высококвалифицированные услуги.

Полный спектр услуг:

- Веб дизайн

- Сайты под ключ

- UI дизайн

- Гейм дизайн

- Игры на заказ (Flash/Html5)

- Проджект менеджмент

Дизайн сайтаHTMLFlash
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Переделать на современный дизайн
Требовалось срочно переделать утвержденную работу, Руслан отреагировал и сделал все быстро и красиво!
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
galaxy111
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Дизайн открытки
Руслан все сделал очень быстро и качественно. Только положительные впечатления от сотрудничества. Советую всем.
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Дизайн главной для сайта брокерской фирмы
Руслан отличный дизайнер, все сделал красиво, так как и думали.
Все прошло четко, без задержек и проволочек. Результатом сотрудничества доволен!
Ответный отзыв
6nickes9
Николай 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
2 балла
12 лет назад
Требуется веб-дизайнер.
Выполнил работу качественно, за нормальную сумму. Очень понравилось сотрудничать с Русланом. Советую его, как опытного веб-дизайнера с огромным опытом работы в Adobe Photoshop.
Задача ставилась не точно. Сделал по коментам. Результат не устроил. Без оплаты.
Ответный отзыв
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Изготовить флеш-баннер
Работа выполнена на "отлично". В Руслане сочетаются хороший вкус и высокие профессиональные навыки. Рекомендую.
Алексей - приятный, адекватный заказчик. Задание ставится не размытое и конкретное. Проблем с оплатой не существует. Приятно было работать с ним.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $50
от 2 дней
#527
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#308
Разработка игр
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#468
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#508
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#682
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#939
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1275
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1593
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
от 10 дней
#1917
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2017
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3100
Показать все услуги