UI/GD/PM

В индустрии цифровых технологий уже более 10-ти лет, за это время был наработан большой опыт в тех областях,

в которых готов предоставить высококвалифицированные услуги.

Полный спектр услуг:

- Веб дизайн

- Сайты под ключ

- UI дизайн

- Гейм дизайн

- Игры на заказ (Flash/Html5)

- Проджект менеджмент