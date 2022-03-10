Rustam_k

Рустам Rustam_k

 
22 годаРоссия/Оренбург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Оформление презентаций. PowerPoint (PDF).

Специализируюсь на презентациях PowerPoint, Canva.

Сроки исполнения от 1 до 7 дней.

Этапы работы:

  • Обсуждение структуры, объема и стоимости.
  • Создание макета (подбор общего стиля, цветовых схем для слайдов, композиции).
  • Внесение правок.
  • Утверждение окончательного варианта.
При разработке презентации я изучаю вашу целевую аудиторию и вникаю в цели вашего бизнеса.

Вы получаете готовую работу для печати PDF или в PPTX формате.

 Оплата после получения работы.

Готов сделать пару образцов слайдов прямо сейчас 

Связь:

Образование - техническое (автоматизация технологических процессов и производств).

Гарантии:

  • Соблюдение сроков.
  • Разумные цены.
  • Доведение дела до конца.
Оплата:

  • Карта Сбер
  • Qiwi
PowerPoint
Презентации
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