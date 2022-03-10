Оформление презентаций. PowerPoint (PDF).

Специализируюсь на презентациях PowerPoint, Canva.

Сроки исполнения от 1 до 7 дней.

Этапы работы:

Обсуждение структуры, объема и стоимости.

Создание макета (подбор общего стиля, цветовых схем для слайдов, композиции).

Внесение правок.

Утверждение окончательного варианта.

При разработке презентации я изучаю вашу целевую аудиторию и вникаю в цели вашего бизнеса.

Вы получаете готовую работу для печати PDF или в PPTX формате.

 Оплата после получения работы.

Готов сделать пару образцов слайдов прямо сейчас 

Связь:

Образование - техническое (автоматизация технологических процессов и производств).

Гарантии:

Соблюдение сроков.

Разумные цены.

Доведение дела до конца.