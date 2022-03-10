Оформление презентаций. PowerPoint (PDF).
Специализируюсь на презентациях PowerPoint, Canva.
Сроки исполнения от 1 до 7 дней.
Этапы работы:
- Обсуждение структуры, объема и стоимости.
- Создание макета (подбор общего стиля, цветовых схем для слайдов, композиции).
- Внесение правок.
- Утверждение окончательного варианта.
Вы получаете готовую работу для печати PDF или в PPTX формате.
Оплата после получения работы.
Готов сделать пару образцов слайдов прямо сейчас
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Ru2tam
- WhatsApp: Рустам
Гарантии:
- Соблюдение сроков.
- Разумные цены.
- Доведение дела до конца.
- Карта Сбер
- Qiwi
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