Копирайтер

Навыки:

— SEO и LSI копирайтинг (русский, английский, украинский язык);

— Написание продающих текстов (русский, английский, украинский язык);

— Написание публикаций в информационном стиле (русский, английский, украинский язык);

— Написание контента для лендингов, писем (русский, английский, украинский язык);

— Создание и размещение публикаций в соцсетях (русский, английский, украинский язык);

— Исследование целевой аудитории для понимания языка, на котором она общается, и на основе этого формирование текстов.

— Стилистическая, орфографическая грамотность;

— Богатый опыт работы в написании статей на ресурсах с посещаемостью 100k+ в месяц/

Увлечения и интересы:

— Увлекаюсь фотографией. Есть камера, объективы. Владею Photoshop, Lightroom.

— Хобби - развитие тела и здоровый образ жизни