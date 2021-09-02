Навыки:
— SEO и LSI копирайтинг (русский, английский, украинский язык);
— Написание продающих текстов (русский, английский, украинский язык);
— Написание публикаций в информационном стиле (русский, английский, украинский язык);
— Написание контента для лендингов, писем (русский, английский, украинский язык);
— Создание и размещение публикаций в соцсетях (русский, английский, украинский язык);
— Исследование целевой аудитории для понимания языка, на котором она общается, и на основе этого формирование текстов.
— Стилистическая, орфографическая грамотность;
— Богатый опыт работы в написании статей на ресурсах с посещаемостью 100k+ в месяц/
Увлечения и интересы:
— Увлекаюсь фотографией. Есть камера, объективы. Владею Photoshop, Lightroom.
— Хобби - развитие тела и здоровый образ жизни