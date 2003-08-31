Роблю прекрасне з нічого

Мене звати Антон,мені 19 років,я з України.

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За професією я графічний дизайнер, маю диплом молодшого спеціаліста з спеціальності "Видавництво та поліграфія", закінчив коледж у 2021 році.

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До реєстрації на цьому сайті працював дизайнером через особисті зв'язки.

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Маю досвід 1,5 року,добре володію такими программами як: Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Adobe Premier Pro/After Effects

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Перелік продуктів які можна замовити в мене: Постер чи афіша (статичний або анімований) , логотип, відео для ютубу чи тік току, фірмовий стиль для вашого бренду.