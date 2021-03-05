Rytti

Дарья Rytti

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Креативный и современный дизайн!

Дизайн - это то, что  важно! ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

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Занимаюсь разработкой качественного, современного дизайна !

  • Иллюстрации !!
  • Уникальные паттерны !
  • Разработка наружной рекламы;
  • Полиграфической продукции;
  • Разработка индивидуального логотипа;
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- по почте: [email protected]

- внутренний чат Веблансера

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Цена обсуждается после предоставленного Вами ТЗ

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Условия сотрудничества:

  • Предоставляется полное ТЗ ;
  • Обсуждается стоимость работы и сроки выполнения ;
  • Далее идет предоплата 50 % . Оплату комиссий  за перевод денежных средств осуществляет Заказчик ;
  • В течении поставленного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование ;
  • Если требуются корректировки, они вносятся ;
  • Согласование работы ;
  • Оплата остаточной стоимости 50 % от Заказчика ;
  • Отправка исходников. Это важно ! Исходники отправляются только после полной оплаты заказа ;
  • В итоге качественная работа без "напрягов" )

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К оплате принимаю:

- Webmoney (рубли и доллары) 

- Яндекс-деньги

-Карта банка

(Комиссию за перевод оплачивает заказчик)

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С радостью выполню Ваш заказ!

С уважением, всегда на связи!

Портфолио

Дизайн сайтов
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$10/час
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Логотипы и Знаки
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$16/час
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Наружная реклама
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$20/час
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