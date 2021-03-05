Креативный и современный дизайн!
Дизайн - это то, что важно!
*********************************************Занимаюсь разработкой качественного, современного дизайна !
- Иллюстрации !!
- Уникальные паттерны !
- Разработка наружной рекламы;
- Полиграфической продукции;
- Разработка индивидуального логотипа;
- внутренний чат Веблансера
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Цена обсуждается после предоставленного Вами ТЗ
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Условия сотрудничества:
- Предоставляется полное ТЗ ;
- Обсуждается стоимость работы и сроки выполнения ;
- Далее идет предоплата 50 % . Оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик ;
- В течении поставленного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование ;
- Если требуются корректировки, они вносятся ;
- Согласование работы ;
- Оплата остаточной стоимости 50 % от Заказчика ;
- Отправка исходников. Это важно ! Исходники отправляются только после полной оплаты заказа ;
- В итоге качественная работа без "напрягов" )
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К оплате принимаю:
- Webmoney (рубли и доллары)
- Яндекс-деньги
-Карта банка
(Комиссию за перевод оплачивает заказчик)
**********************************************С радостью выполню Ваш заказ!
С уважением, всегда на связи!
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