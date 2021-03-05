Креативный и современный дизайн!

Дизайн - это то, что важно! ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

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Занимаюсь разработкой качественного, современного дизайна !

Иллюстрации !!

Уникальные паттерны !

Разработка наружной рекламы;

Полиграфической продукции;

Разработка индивидуального логотипа;

- внутренний чат Веблансера

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Цена обсуждается после предоставленного Вами

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Условия сотрудничества:

Предоставляется полное ТЗ ;

; Обсуждается стоимость работы и сроки выполнения ;

Далее идет предоплата 50 % . Оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик ;

. Оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик ; В течении поставленного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование ;

Если требуются корректировки, они вносятся ;

Согласование работы ;

Оплата остаточной стоимости 50 % от Заказчика ;

от Заказчика ; Отправка исходников. Это важно ! Исходники отправляются только после полной оплаты заказа ;

В итоге качественная работа без "напрягов" )

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К оплате принимаю:

- Webmoney (рубли и доллары)

- Яндекс-деньги

-Карта банка

(Комиссию за перевод оплачивает заказчик)

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С радостью выполню Ваш заказ!

С уважением, всегда на связи!