Ryudzi

Максим Михайлов Ryudzi

 
26 летРоссия/Калуга
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
Khamzauly
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Ретушь старой фотографии
Рекомендую.
Заказчик терпелив и адекватен, вежлив в общении, рекомендую!
Ответный отзыв