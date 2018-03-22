S1lence

Андрей Бибен S1lence

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание качественных сайтов любой сложности

Мои контакты:

Skype:  andriy9373

Telegram: https://t.me/S1lence_22

Занимаюсь Web-программированием больше года,  могу верстать любые макеты из PSD + Pixel Perfect(если потребуется), умею работать с: 

CMS:

  • WordPress
  • OpenCart
Языки программирования,  фреймворки, библиотеки:
  • JavaScript, JQuery, React
  • HTML, CSS, Canvas, Bootstrap 3/4
  • PHP
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Отзывы заказчиков

x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Внести правки в шаблон WordPress
WordPress
Работа выполнена в срок, внесены все правки, исправлены все замечания. Качество отличное! Очень доволен и всем рекомендую!
Четко поставленное ТЗ, быстрая оплата. 10/10
Ответный отзыв
igor_122
Игорь 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Верстка небольшого сайта.
Сделал всё довольно быстро и качественно, буду и дальше обращаться к данному исполнителю.
Четко ТЗ, быстра оплата.
Ответный отзыв