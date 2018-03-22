Создание качественных сайтов любой сложности
Мои контакты:
Skype: andriy9373
Telegram: https://t.me/S1lence_22
Занимаюсь Web-программированием больше года, могу верстать любые макеты из PSD + Pixel Perfect(если потребуется), умею работать с:
CMS:
- WordPress
- OpenCart
- JavaScript, JQuery, React
- HTML, CSS, Canvas, Bootstrap 3/4
- PHP
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Работа выполнена в срок, внесены все правки, исправлены все замечания. Качество отличное! Очень доволен и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, быстрая оплата. 10/10
$75
10 баллов
7 лет назад
Сделал всё довольно быстро и качественно, буду и дальше обращаться к данному исполнителю.
Ответный отзыв
Четко ТЗ, быстра оплата.