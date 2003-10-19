SAGNAISAGINBEKOV

Сагинай SAGNAISAGINBEKOVSAGNAISAGINBEKOV
20 летКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
перепечатка текстов
Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов: печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленным графических файлов в текстовый документ. Ввод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнения всех работ в сроки.
контактный номер:87076935957