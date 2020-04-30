Photoshop, Autocad, Inventor, Word. Обработка фото, написание статей, перевод текстов, 3-Д модели и 2Д-чертежи.
Большой опыт работы в программе Photoshop. Замена фона на белый. Замена деталей на фото. Коллажи.
10-пальцевый метод набора текста на русском, украинском и английском языках.
Переводы текста с русского на украинский язык и наоборот. Корректировка текстов. Копирайтинг. Рерайтинг.
3Д-моделирование в Inventor с последующим построением чертежей по моделям с соблюдением ГОСТов.
Портфолио
- Раскраски-антистресс любой сложности83 просмотра
- Перевод с русского языка на украинский98 просмотров
- Карточки товаров86 просмотров
- Замена фона87 просмотров