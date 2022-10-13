SAPSstudio

Дизайн сайтов

Предоставляю услуги по дизайну. Опыт более 14 лет. Макеты отдаю в PSD с соблюдением всех правил, на макете присутствуют направляющие, по отдельной договоренности может быть сделана разметка отступов. Все слои названы и сложены в папки, у Вас не возникнет проблемы с поиском нужного слоя на макете. Все страницы сложены в отдельные PSD.

Векторные элементы (визитки, бланки, брошюры, флаера) отдаю в AI.

Работаю по предварительной оплате в 50%. Оплата Webmoney, Skrill или денежным переводом.