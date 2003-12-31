Копирайтер, таргетолог, веб-дизайнер, маркетолог

ПОРТФОЛИО ( нажмите на слово )

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, хочу предложить свои услуги

Мой опыт - 1,5 года. Я работал с Flashscore, psychologiy ( inst), fimprod, а также с компанией МТС.

В работе со мной вы можете получить:

- качественно выполненную работу

- быструю связь, сможете всегда узнать, как продвигается работа с вашим заказом

- бесплатные правки ( до 5)

Если вам интересен план по работе с вашим заказом, то :

- сначала мы обсуждаем подробности работы

- я берусь за работу в течении 15 минут

- начинаю создавать первые штрихи в работе

- отправляю вам на оценку

- обговариваем возможные правки

- продолжаю работу

- при работе часто возникают углубленные штрихи, их тоже с вами обговариваем

- делаю шедевр из этого заказа

- передаю вам на проверку и оценку