ПОРТФОЛИО ( нажмите на слово )
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, хочу предложить свои услуги
Мой опыт - 1,5 года. Я работал с Flashscore, psychologiy ( inst), fimprod, а также с компанией МТС.
В работе со мной вы можете получить:
- качественно выполненную работу
- быструю связь, сможете всегда узнать, как продвигается работа с вашим заказом
- бесплатные правки ( до 5)
Если вам интересен план по работе с вашим заказом, то :
- сначала мы обсуждаем подробности работы
- я берусь за работу в течении 15 минут
- начинаю создавать первые штрихи в работе
- отправляю вам на оценку
- обговариваем возможные правки
- продолжаю работу
- при работе часто возникают углубленные штрихи, их тоже с вами обговариваем
- делаю шедевр из этого заказа
- передаю вам на проверку и оценку