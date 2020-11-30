SAV-dev

Александр SAV-dev

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно, честно, в разумный срок! Можешь проверить =)

﻿Приветствую! 

Меня зовут Александр. Я Full-stack разработчик. Под конец 2020 решил работать на фрилансе. Готов предоставить Вам свои услуги, высокого качества.(Верстка, Single Page Application, Multi Page Application, front-and / back-and разработка). 

 

 

С моей стороны гарантирую: 

- ответственный подход к работе.

- пунктуальность.

- достойное качество выполненной работы.

- даю гарантию на выполненную работу (3 дня).

- доведу все вопросы до конца.

- подскажу проблемные места и их решение.

Услуги Web: 

- Адаптивная верстка.

- Мобильная адаптация вашего проекта.

- Использование актуальных технологий.

- Исправление и доработка вашего проекта.

- Проверка вашего проекта

- и другое...

Услуги по разработке  SPA and MPA: 

- Гибкая настройка.

- Отзывчивый интерфейс.

- Оптимизация вашего приложения.

- и другое...

Связь со мной: 

vk.ru:      vk.com/id226899740

e-mail:   [email protected]

tel:         +7 (922) 757-59-59

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Отзывы заказчиков

mhorvatov
Макар 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка без JS
JavaScriptSASSSCSS
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