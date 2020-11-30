Качественно, честно, в разумный срок! Можешь проверить =)

﻿Приветствую!

Меня зовут Александр. Я Full-stack разработчик. Под конец 2020 решил работать на фрилансе. Готов предоставить Вам свои услуги, высокого качества.(Верстка, Single Page Application, Multi Page Application, front-and / back-and разработка).

С моей стороны гарантирую:

- ответственный подход к работе.

- пунктуальность.

- достойное качество выполненной работы.

- даю гарантию на выполненную работу (3 дня).

- доведу все вопросы до конца.

- подскажу проблемные места и их решение.

Услуги Web:

- Адаптивная верстка.

- Мобильная адаптация вашего проекта.

- Использование актуальных технологий.

- Исправление и доработка вашего проекта.

- Проверка вашего проекта

- и другое...

Услуги по разработке SPA and MPA:

- Гибкая настройка.

- Отзывчивый интерфейс.

- Оптимизация вашего приложения.

- и другое...

Связь со мной:

vk.ru: vk.com/id226899740

e-mail: [email protected]

tel: +7 (922) 757-59-59