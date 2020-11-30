Приветствую!
Меня зовут Александр. Я Full-stack разработчик. Под конец 2020 решил работать на фрилансе. Готов предоставить Вам свои услуги, высокого качества.(Верстка, Single Page Application, Multi Page Application, front-and / back-and разработка).
С моей стороны гарантирую:
- ответственный подход к работе.
- пунктуальность.
- достойное качество выполненной работы.
- даю гарантию на выполненную работу (3 дня).
- доведу все вопросы до конца.
- подскажу проблемные места и их решение.
Услуги Web:
- Адаптивная верстка.
- Мобильная адаптация вашего проекта.
- Использование актуальных технологий.
- Исправление и доработка вашего проекта.
- Проверка вашего проекта
- и другое...
Услуги по разработке SPA and MPA:
- Гибкая настройка.
- Отзывчивый интерфейс.
- Оптимизация вашего приложения.
- и другое...
Связь со мной:
e-mail: [email protected]
tel: +7 (922) 757-59-59
Портфолио
- Адаптивная верстка, дизайн95 просмотров
- Адаптивная верстка89 просмотров
- Адаптивная верстка83 просмотра
- Адаптивная верстка79 просмотров
- Адаптивная верстка69 просмотров
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