Моя цель - эффективное решение задач для моих клиентов в сфере интернет-маркетинга:
Чем я могу Вам помочь (кратко):
- комплексная WEB аналитика (SEO-аудит/ технический аудит/ usability-аудит)
- оптимизация сайтов под требования поисковых систем
- подбор семантического ядра
- комплексное продвижение сайтов с выводом в ТОП Google, Яндекса по большому количеству запросов
- разработка сайтов /визитка/корпоративный/интернет-магазин/landing page/ с высокими показателями конверсии
- копирайтинг - написание уникального и интересного контента, рерайт Вашего контента, написание "гибридных" статей.
- Комплексная WEB аналитика
необходим для оценки его текущего состояния и перспектив на будущее.
Можно заказать как отдельные услуги WEB аналитики(анализ трафика, конкуренции, ПФ, usability, внутренней оптимизации, технического соответствия), так и комплексную проверку.
Стоимость:
Анализ конкуренции – от 2000 RUB
Анализ трафика – от 1000 RUB
Анализ уровня внутренней оптимизации – от 1000 RUB
Анализ usability и поведенческих факторов – от 2000 RUB
Анализ ссылочных факторов – от 1000 RUB
Комплексный аудит интернет-ресурса – от 7 000 RUB
- Комплексное продвижение сайта
Я не создаю переспамленные тексты! Качественный контент содержит разумное количество "продающих" запросов в сочетании с общетематическими.
Продвижение сайта - это следующий этап. Постоянный мониторинг динамики роста позиций сайта, посадочных и всех остальных страниц, анализ конверсии и учет поведенческих факторов в конечном результате позволяют достичь серьезных результатов и выведения Вашего сайта в ТОП поисковой выдачи.Для достижения максимального результата я выполняю работы по таким направлениям:
1. SEO-аудит
План работ:
- Анализ внутренней ссылочной структуры сайта.
- Анализ доступности целевых страниц сайта для поисковых систем.
- Наличие дубликатов страниц, текстов и заголовков на сайте.
- Проверка контента сайта на уникальность.
- Проверка различных типов страниц на индексацию в поисковых системах.
- Проверка сайта на черные методы продвижение (склейка домена, спамные ссылки, скрытый текст).
- Проверка страниц сайта на ошибки в HTML-коде.
- Проверка исходящей ссылочной массы сайта.
- Проверка сайта на возможное наличие сайтов-аффилиатов.
- Анализ ошибок, предоставленных сервисами Google Webmaster Tools и Яндекс.Вебмастер.
- Анализ внешней ссылочной массы сайта.
- Написание рекомендаций по результатам анализа статистики Google Analytics
- Рекомендации по оптимизации и оформлению текстов, заголовков и мета-данных сайта.
- Рекомендации по оптимизации изображений под требования поисковых систем.
- Составление файла robots.txt.
- Определение показателей авторитетности сайта в поисковых системах.
- Внесение изменений по SEO-аудиту.
- Составление семантического ядра.
- Формирование человекопонятных url-ов.
- Проверка HTML-кода на ошибки.
- Формирование заголовка страницы -Title.
- Заполнение мета-данных - Description и Keywords.
- Формирование заголовков на странице -H1-H6.
- Размещение ключевых слов на странице.
- Составление текста ссылки для перелинковки и перелинковка страниц.
- Проверка текста на уникальность.
- Заполнение альтернативных надписей для изображений - атрибуты Alt и Title.
- Выявление и удаление дублей в заголовке Title и мета-данных Description и Keywords.
- Выявление и удаление дублей страниц.
- Составление файла robots.txt.
- Составления файла sitemap.xml.
- Формирование файла .htaccess.
- Добавление микроданных на сайт в соответствии со стандартом Schema.org.
- Добавление социальных кнопок на сайт.
- Увеличение скорости загрузки страниц сайта.
- Проведение работ в Google.Webmaster и Яндекс.Вебмастер.
- Работы по usability сайта (навигация, удобство использования).
План работ:
- Подбор ключевых слов для продвижения.
- Наращивание платных ссылок (закупка ссылок на биржах).
- Наращивание естественной ссылочной массы (блоги, форумы, соц. сети, комментарии).
- Продвижение статьями (статьи пишутся копирайтером по ключевым словам из семантического ядра и темам, которые интересуют пользователей и высвечиваются в подсказках Google и Яндекс).
Стоимость работ зависит от множества факторов. Каждый проект индивидуален и стоимость работ по нему обсуждается отдельно.
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