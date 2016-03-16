Комплексное продвижение сайтов, реклама GoogleAdwords и Яндекс.Директ, комплексная web-аналитика, разработка сайтов и приложений.

Моя цель - эффективное решение задач для моих клиентов в сфере интернет-маркетинга:

Чем я могу Вам помочь (кратко):

комплексная WEB аналитика (SEO-аудит/ технический аудит/ usability-аудит)

оптимизация сайтов под требования поисковых систем

подбор семантического ядра

комплексное продвижение сайтов с выводом в ТОП Google, Яндекса по большому количеству запросов

разработка сайтов /визитка/корпоративный/интернет-магазин/landing page/ с высокими показателями конверсии

копирайтинг - написание уникального и интересного контента, рерайт Вашего контента, написание "гибридных" статей.

Комплексная WEB аналитика

Профессиональная WEB аналитика дает возможность максимально правильно выстроить стратегию продвижения сайта. Анализ интернет-ресурса

необходим для оценки его текущего состояния и перспектив на будущее.

Можно заказать как отдельные услуги WEB аналитики(анализ трафика, конкуренции, ПФ, usability, внутренней оптимизации, технического соответствия), так и комплексную проверку.

Стоимость :

Анализ конкуренции – от 2000 RUB

Анализ трафика – от 1000 RUB

Анализ уровня внутренней оптимизации – от 1000 RUB

Анализ usability и поведенческих факторов – от 2000 RUB

Анализ ссылочных факторов – от 1000 RUB

Комплексный аудит интернет-ресурса – от 7 000 RUB

Комплексное продвижение сайта

Основа моей работы - комплексный подход. Работа начинается с проверки состояния сайта, анализирования конкуренции, планирования необходимых работ. На данном этапе разрабатываются шаги по проведению внутренней оптимизации сайта, формируется семантическое ядро, создается и заливается контент.

Я не создаю переспамленные тексты! Качественный контент содержит разумное количество "продающих" запросов в сочетании с общетематическими.

Продвижение сайта - это следующий этап. Постоянный мониторинг динамики роста позиций сайта, посадочных и всех остальных страниц, анализ конверсии и учет поведенческих факторов в конечном результате позволяют достичь серьезных результатов и выведения Вашего сайта в ТОП поисковой выдачи.Для достижения максимального результата я выполняю работы по таким направлениям:

1. SEO-аудит

План работ:

Анализ внутренней ссылочной структуры сайта.

Анализ доступности целевых страниц сайта для поисковых систем.

Наличие дубликатов страниц, текстов и заголовков на сайте.

Проверка контента сайта на уникальность.

Проверка различных типов страниц на индексацию в поисковых системах.

Проверка сайта на черные методы продвижение (склейка домена, спамные ссылки, скрытый текст).

Проверка страниц сайта на ошибки в HTML-коде.

Проверка исходящей ссылочной массы сайта.

Проверка сайта на возможное наличие сайтов-аффилиатов.

Анализ ошибок, предоставленных сервисами Google Webmaster Tools и Яндекс.Вебмастер.

Анализ внешней ссылочной массы сайта.

Написание рекомендаций по результатам анализа статистики Google Analytics

Рекомендации по оптимизации и оформлению текстов, заголовков и мета-данных сайта.

Рекомендации по оптимизации изображений под требования поисковых систем.

Составление файла robots.txt.

Определение показателей авторитетности сайта в поисковых системах.

План работ:

Внесение изменений по SEO-аудиту.

Составление семантического ядра.

Формирование человекопонятных url-ов.

Проверка HTML-кода на ошибки.

Формирование заголовка страницы -Title.

Заполнение мета-данных - Description и Keywords.

Формирование заголовков на странице -H1-H6.

Размещение ключевых слов на странице.

Составление текста ссылки для перелинковки и перелинковка страниц.

Проверка текста на уникальность.

Заполнение альтернативных надписей для изображений - атрибуты Alt и Title.

Выявление и удаление дублей в заголовке Title и мета-данных Description и Keywords.

Выявление и удаление дублей страниц.

Составление файла robots.txt.

Составления файла sitemap.xml.

Формирование файла .htaccess.

Добавление микроданных на сайт в соответствии со стандартом Schema.org.

Добавление социальных кнопок на сайт.

Увеличение скорости загрузки страниц сайта.

Проведение работ в Google.Webmaster и Яндекс.Вебмастер.

Работы по usability сайта (навигация, удобство использования).

План работ:

Подбор ключевых слов для продвижения.

Наращивание платных ссылок (закупка ссылок на биржах).

Наращивание естественной ссылочной массы (блоги, форумы, соц. сети, комментарии).

Продвижение статьями (статьи пишутся копирайтером по ключевым словам из семантического ядра и темам, которые интересуют пользователей и высвечиваются в подсказках Google и Яндекс).

Стоимость

: от 20 000 руб.

Стоимость работ зависит от множества факторов. Каждый проект индивидуален и стоимость работ по нему обсуждается отдельно.