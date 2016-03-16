SEO_MAZE

Николай Вишневский SEO_MAZE

 
39 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Комплексное продвижение сайтов, реклама GoogleAdwords и Яндекс.Директ, комплексная web-аналитика, разработка сайтов и приложений.

Моя цель - эффективное решение задач для моих клиентов в сфере интернет-маркетинга:

Чем я могу Вам помочь (кратко):

  • комплексная WEB аналитика (SEO-аудит/ технический аудит/ usability-аудит)
  • оптимизация сайтов под требования поисковых систем
  • подбор семантического ядра
  • комплексное продвижение сайтов с выводом в ТОП Google, Яндекса по большому количеству запросов
  • разработка сайтов /визитка/корпоративный/интернет-магазин/landing page/ с высокими показателями конверсии
  • копирайтинг - написание уникального и интересного контента, рерайт Вашего контента, написание "гибридных" статей.
Немного детальнее о методах и стоимости 

  • Комплексная WEB аналитика
Профессиональная WEB аналитика дает возможность максимально правильно выстроить стратегию продвижения сайта. Анализ интернет-ресурса

необходим для оценки его текущего состояния и перспектив на будущее. 

Можно заказать как отдельные услуги WEB аналитики(анализ трафика, конкуренции, ПФ, usability, внутренней оптимизации, технического соответствия), так и комплексную проверку.

Стоимость

Анализ конкуренции – от 2000 RUB

Анализ трафика – от 1000 RUB

Анализ уровня внутренней оптимизации – от 1000 RUB

Анализ usability и поведенческих факторов – от 2000 RUB

Анализ ссылочных факторов – от 1000 RUB

Комплексный аудит интернет-ресурса – от 7 000 RUB

  • Комплексное продвижение сайта
Основа моей работы  - комплексный подход. Работа начинается с проверки состояния сайта, анализирования конкуренции, планирования необходимых работ. На данном этапе разрабатываются шаги по проведению внутренней оптимизации сайта, формируется семантическое ядро, создается и заливается контент.

Я не создаю переспамленные тексты! Качественный контент содержит разумное количество "продающих" запросов в сочетании с общетематическими.

Продвижение сайта - это следующий этап. Постоянный мониторинг динамики роста позиций сайта, посадочных и всех остальных страниц, анализ конверсии и учет поведенческих факторов в конечном результате позволяют достичь серьезных результатов и выведения Вашего сайта в ТОП поисковой выдачи.Для достижения максимального результата я выполняю работы по таким направлениям:

1.  SEO-аудит   

   План работ:

  • Анализ внутренней ссылочной структуры сайта.
  • Анализ доступности целевых страниц сайта для поисковых систем.
  • Наличие дубликатов страниц, текстов и заголовков на сайте.
  • Проверка контента сайта на уникальность.
  • Проверка различных типов страниц на индексацию в поисковых системах.
  • Проверка сайта на черные методы продвижение (склейка домена, спамные ссылки, скрытый текст).
  • Проверка страниц сайта на ошибки в HTML-коде.
  • Проверка исходящей ссылочной массы сайта.
  • Проверка сайта на возможное наличие сайтов-аффилиатов.
  • Анализ ошибок, предоставленных сервисами Google Webmaster Tools и Яндекс.Вебмастер.
  • Анализ внешней ссылочной массы сайта.
  • Написание рекомендаций по результатам анализа статистики Google Analytics
  • Рекомендации по оптимизации и оформлению текстов, заголовков и мета-данных сайта.
  • Рекомендации по оптимизации изображений под требования поисковых систем.
  • Составление файла robots.txt.
  • Определение показателей авторитетности сайта в поисковых системах.
2.  Составление семантического ядра и внутренняя оптимизация сайта

  План работ:

  • Внесение изменений по SEO-аудиту.
  • Составление семантического ядра.
  • Формирование человекопонятных url-ов.
  • Проверка HTML-кода на ошибки.
  • Формирование заголовка страницы -Title.
  • Заполнение мета-данных - Description и Keywords.
  • Формирование заголовков на странице -H1-H6.
  • Размещение ключевых слов на странице.
  • Составление текста ссылки для перелинковки и перелинковка страниц.
  • Проверка текста на уникальность.
  • Заполнение альтернативных надписей для изображений - атрибуты Alt и Title.
  • Выявление и удаление дублей в заголовке Title и мета-данных Description и Keywords.
  • Выявление и удаление дублей страниц.
  • Составление файла robots.txt.
  • Составления файла sitemap.xml.
  • Формирование файла .htaccess.
  • Добавление микроданных на сайт в соответствии со стандартом Schema.org.
  • Добавление социальных кнопок на сайт.
  • Увеличение скорости загрузки страниц сайта.
  • Проведение работ в Google.Webmaster и Яндекс.Вебмастер.
  • Работы по usability сайта (навигация, удобство использования).
3.  Комплексное продвижение сайта в Google и Яндекс

   План работ:

  • Подбор ключевых слов для продвижения.
  • Наращивание платных ссылок (закупка ссылок на биржах).
  • Наращивание естественной ссылочной массы (блоги, форумы, соц. сети, комментарии).
  • Продвижение статьями (статьи пишутся копирайтером по ключевым словам из семантического ядра и темам, которые интересуют пользователей и высвечиваются в подсказках Google и Яндекс).
Стоимость: от 20 000 руб.

Стоимость работ зависит от множества факторов. Каждый проект индивидуален и стоимость работ по нему обсуждается отдельно.

HTMLСайт-визиткаСемантическое ядро
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