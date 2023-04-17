SEOprofiWWW

Микола SEOprofiWWW

 
58 летУкраина/Черкассы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Оптимизация и продвижение от А до Я от профессионала

SEO_Оптимизатор: поэтапно делаю оптимизацию посадочных страниц и сайта вцелом.
SEO_Writer: Профессионально пишу оптимизированные тексты.
Рерайтер: Делаю качественный рерайт, основательно изучив тему и конкуренцию.
Семантическое ядро: Подберу эффективное СЯ для Вашего сайта, кластеризую его постранично.
Продвижение в поиске: Продвину Ваш сайт по нужным запросам в поисковой выдаче,
согласовав сроки и цены по каждому поисковому запросу (по согласованному ТЗ).

..........................................Более 14 лет опыта, более 100 продвинутых сайтов.......................................