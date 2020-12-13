Контекстная реклама

Я специалист по контекстной рекламе. Опыт в digital-маркетинге 2 года. Прекрасно знаю всю теоретическую составляющую. Работал в сфере на протяжении 1.5 лет, уже как полгода являюсь ассистентом специалистов по контекстной рекламе в digital-агентстве (Минск), недавно сам начал брать проекты.

Есть отзывы от заказчиков, по вашему запросу предоставлю как отзывы, так и контакты заказчиков.

Что включено в работу:

1. Изучение и аудит сайта - реклама без хорошего сайта - деньги на ветер. Только качественно настроенная реклама + сайт, который будет делать из посетителей сайта заявки, в итоге принесут вам прибыль;

2. Детальное знакомство с вашим бизнесом - невозможно составить портрет целевой аудитории (ЦА), понять их драйверы и барьеры в покупке, определить факторы принятия решения, на их основе разработать уникальное товарное предложение (УТП), без глубинного понимания того, чем вы занимаетесь и на чем зарабатываете деньги;

3. Поиск конкурентов и их анализ - без учета предложений конкурентов, невозможно составить УТП;

4. Определение и проработка целевой аудитории, выявление драйверов и барьеров к покупке;

5. Разработка уникального товарного предложения на основе анализа ЦА и анализа конкурентов;

6. Сбор полного семантического ядра - собираю очень тщательно, в несколько этапов;

7. Написание объявлений на Поиске и в РСЯ - на поиске пишу объявления с соблюдением стандартных условий, в РСЯ, кроме стандартных объявлений, создаю графические;

8. Настройка аналитики;

9. Настройка ремаркетинга - совместно с заказчиком разрабатываем сценарии ремаркетинга, затем настраиваю его технически;

10. Ведение кампаний 30 дней. Ведение включает аналитику и а/б - тестирование - постоянное повышение эффективности действующих рекламных кампаний;

11. Регулярное предоставление отчетности о выполненной работе, после каждого выполненного этапа - каждый день вы знаете, за что платите. Весь процесс работы максимально прозрачен;

12. Консультирование клиентов по вопросам контекстной рекламы - в том числе и после выполнения и сдачи проекта.