Актриса дубляжа и озвучания. Рекламные ролики, фильмы, мульфильмы,игры, аудиокниги. Русский, Украинский, Английский. Придам красок вашему продукту!

Я прошла обучение в одной из лучших школ Украины "Tretyakoff Production".

С детства я пела в хоре, имею музыкальное образование. Всю жизнь интересуюсь исскуством в любом его проявлении.

Свободно владею украинским, русским и английским языками.

Занимаюсь озвучкой рекламных, мотивационных роликов, записью аудиокниг и сказок.

Также могу написать текст для вашей рекламы.

Больше информации и ответ на любой ваш вопрос могу предоставить по телефону/в Telegram/e-mail.