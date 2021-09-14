Актриса дубляжа и озвучания. Рекламные ролики, фильмы, мульфильмы,игры, аудиокниги. Русский, Украинский, Английский. Придам красок вашему продукту!
Я прошла обучение в одной из лучших школ Украины "Tretyakoff Production".
С детства я пела в хоре, имею музыкальное образование. Всю жизнь интересуюсь исскуством в любом его проявлении.
Свободно владею украинским, русским и английским языками.
Занимаюсь озвучкой рекламных, мотивационных роликов, записью аудиокниг и сказок.
Также могу написать текст для вашей рекламы.
Больше информации и ответ на любой ваш вопрос могу предоставить по телефону/в Telegram/e-mail.
Портфолио
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Озвучивание
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