Здравствуйте , меня зовут Александр я начинающий графический дизайнер и художник. Мои навыки пока сыроваты но люди с которыми мне представлялся шанс работать говорят , что я с энтузиазмом отдаюсь в работу.
Художественные навыки:
https://drive.google.com/file/d/1MzUSSKbKUaVkZdJcvGPTzZPyvFD7kn1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3r9g_k-_NvD4UHfVIyVnwQObLH_YXUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iaofixbCTWIfFvreAXhjs8B_Qu2mIR9w/view?usp=sharing
Проект игровому сообжеству Darks:
https://drive.google.com/file/d/18XFITls3cifxl4E5SGfQfUTDMmenzX2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AefHoGPwOoo25_zighFKuM-QSn4DvrIL/view?usp=sharing
Игровое поле компания "Быстроденьги":
https://vk.com/doc116427443_480054246?hash=d56a452c8f3549c633&dl=8c4e710c9b5bc218c5
https://vk.com/doc254882000_471028555?hash=771c634051fb65a3d9&dl=2e985c1395b982c4b8