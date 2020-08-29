SPoint

Александр Теплый SPoint

 
24 годаРоссия/Ульяновск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий графический дизайнер и художник.

Здравствуйте , меня зовут Александр я начинающий графический дизайнер и художник.  Мои навыки пока сыроваты но люди с которыми мне представлялся шанс работать говорят , что я с энтузиазмом отдаюсь в работу.  

Художественные навыки:  

https://drive.google.com/file/d/1MzUSSKbKUaVkZdJcvGPTzZPyvFD7kn1b/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K3r9g_k-_NvD4UHfVIyVnwQObLH_YXUE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iaofixbCTWIfFvreAXhjs8B_Qu2mIR9w/view?usp=sharing

Проект игровому сообжеству Darks:

https://drive.google.com/file/d/18XFITls3cifxl4E5SGfQfUTDMmenzX2R/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AefHoGPwOoo25_zighFKuM-QSn4DvrIL/view?usp=sharing

Игровое поле компания "Быстроденьги":

https://vk.com/doc116427443_480054246?hash=d56a452c8f3549c633&dl=8c4e710c9b5bc218c5

https://vk.com/doc254882000_471028555?hash=771c634051fb65a3d9&dl=2e985c1395b982c4b8