Профессиональная разработка логотипа
Я работаю над каждым проектом, пока клиент не будет удовлетворен на 100%, и всегда стараюсь доставить больше, чем ожидалось. Для меня важно, чтобы вы остались довольны моей работой.
Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.
Дизайн четко изобразит ваш бизнес с минимальной детализацией и максимальным объяснением.
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Сделал красивый логотип, четко по ТЗ и все в срок! Приятно было работать! Спасибо! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик с четкими требованиями. Рекомендую к сотрудничеству
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $40от 2 дней
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