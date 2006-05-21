Вячеслав Шакиров SSproductionSSproduction
17 летРоссия/Рязань
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка логотипа и фирменного стиля
Меня зовут Слава. Рад нашему знакомству!)
Я занимаюсь разработкой фирменного стиля, который поможет вам хорошо выделиться на фоне конкурентов и создаст узнаваемый и запоминающийся образ вашего бренда.
Доказательством этому служит то, что на других платформах мне доверилось более 2000 клиентов, которые остались довольны и в итоге их бренды достигли успеха!)
Не упускайте такой шанс.
Гарантии:
Узнаваемый дизайн.
Бесплатные корректировки.
Заказ будет готов к заданному времени.
На связи даже после окончания работы.
Конечно вам необязательно заказывать именно у меня, но:
Можете быть уверены в качественном выполнении, ведь здесь исключительно креативный и детальный подход к дизайну, и профессиональный подбор всех фирменных элементов.
Я против войны в Украине!