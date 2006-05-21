Разработка логотипа и фирменного стиля

Меня зовут Слава. Рад нашему знакомству!)

Я занимаюсь разработкой фирменного стиля, который поможет вам хорошо выделиться на фоне конкурентов и создаст узнаваемый и запоминающийся образ вашего бренда.

Доказательством этому служит то, что на других платформах мне доверилось более 2000 клиентов, которые остались довольны и в итоге их бренды достигли успеха!)

Не упускайте такой шанс.

Гарантии:

Узнаваемый дизайн.

Бесплатные корректировки.

Заказ будет готов к заданному времени.

На связи даже после окончания работы.

Конечно вам необязательно заказывать именно у меня, но:

Можете быть уверены в качественном выполнении, ведь здесь исключительно креативный и детальный подход к дизайну, и профессиональный подбор всех фирменных элементов.