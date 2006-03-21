$250
Требуется профессиональный вебдизайнер на удаленную работу.
Дизайн сайтовнет заявок
Закрыт
18 лет назад
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Год окончания: 2008
Учебное заведение: ХНУРЕ(ХИРЭ)
Специальность: КИУ/Защита информации
Квалификация: студент
КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЫТА:
Основное: Windows, MSOffice, интернет(поиск данных, работа с почтой).
ВебДизайн: HTML,CSS, JavaScript, PHP, создание, размешение сайта.
Программирование: Visual C++, C++Builder, TP7.
Базы данных: Paradox7, SQL, создание обработчика БД.
Требуется профессиональный вебдизайнер на удаленную работу.