STEVER

Гость STEVER

 
37 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Год окончания: 2008

Учебное заведение: ХНУРЕ(ХИРЭ)

Специальность: КИУ/Защита информации

Квалификация: студент

КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЫТА:

Основное: Windows, MSOffice, интернет(поиск данных, работа с почтой).

ВебДизайн: HTML,CSS, JavaScript, PHP, создание, размешение сайта.

Программирование: Visual C++, C++Builder, TP7.

Базы данных: Paradox7, SQL, создание обработчика БД.

PHPJavascriptHTMLCSS