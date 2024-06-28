Сайты/Реклама/Маркетплейсы/Дизайн

Приветствую, список задач которые мы решаем:

1. Создание сайтов.

2. Создание логотипов.

3. Создание визиток.

4. Дизайн штендеров/вывесок/баннеров.

5. Дизайн упаковки продукции или товаров.

6. Дизайн сертификатов/бланков/брошюр.

7. Настройка рекламных кабинетов.

8. Консультация по вашему сайту.

9. Аналитика вашей деятельности с рекомендацией.

10. Настройка и рекомендации по социальным сетям/блогам/медийным площадкам/монетизация трафика.

11. Редизайн или правки по вашим текущим сайтам.

12. Презентация продукции/изготовление презентаций.

13. Продвижение в поисковиках.

14. Дизайн карточек всех маркетплейсов.

15. Ведение сайтов.

Для быстрой связи тг @SWMA9955

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Ваши запросы подходят под пункты выше?

Пишите мы поможем решить ваши проблемы.

Спасибо за оказанное внимание ждём ваших задач!

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