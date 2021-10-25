В детстве я хотела стать тайным сыщиком, но жизнь повернулась круто, и вот я здесь.

буривухом

Вижу вас как наяву! Моё имя Ярослава. Я пока новичок в создании сайтов, но с вашей помощью совсем скоро я смогу стать мудрым, опытнымфронтенд-разработчиком. Моя цель – развитие, так что я стремлюсь постоянно изучать что-то новое. Мне будет очень приятно если вы доверите свою верстку мне, а вам, я уверена, упадут плюшки в карму.

Верстка такая же как у всех:

Адаптивная под все экраны

Валидная (проверенная по w3c)

Google Page Speed 80+

HTML5

CSS3 / SCSS

Flexbox / Grid

JS

Кроссбраузерность (Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex, iOS, Android и др.)

проклятий

непременно с душой (правда, душа мадао потемки, и возможно возникновение непредвиденных на стадии создания дизайнабагов, но в течение месяца после сдачи верстки я обязуюсь исправить обнаруженные проблемы)

Приятно оформленная информация обо мне ждет вас здесь: https://yaroslava.space

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Связь со мной:

[email protected]