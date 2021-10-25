В детстве я хотела стать тайным сыщиком, но жизнь повернулась круто, и вот я здесь.
Вижу вас как наяву! Моё имя Ярослава. Я пока новичок в создании сайтов, но с вашей помощью совсем скоро я смогу стать мудрым, опытным
Верстка такая же как у всех:
- Адаптивная под все экраны
- Валидная (проверенная по w3c)
- Google Page Speed 80+
- HTML5
- CSS3 / SCSS
- Flexbox / Grid
- JS
- Кроссбраузерность (Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex, iOS, Android и др.)
Приятно оформленная информация обо мне ждет вас здесь: https://yaroslava.space
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Портфолио
- Верстка страниц интернет-магазина52 просмотра
- Верстка многостраничного сайта43 просмотра
- Верстка лендинга45 просмотров
- Верстка лендинга46 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Работа была выполнена качественно и в срок, Ярослава оперативно внесла некоторые поправки и всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Вежливый и порядочный заказчик, четкие требования. Оплата была своевременной и в полном объеме.