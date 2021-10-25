SYaroslava

Ярослава SYaroslava

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

В детстве я хотела стать тайным сыщиком, но жизнь повернулась круто, и вот я здесь.

Вижу вас как наяву! Моё имя Ярослава. Я пока новичок в создании сайтов, но с вашей помощью совсем скоро я смогу стать мудрым, опытным буривухом фронтенд-разработчиком. Моя цель – развитие, так что я стремлюсь постоянно изучать что-то новое. Мне будет очень приятно если вы доверите свою верстку мне, а вам, я уверена, упадут плюшки в карму.

Верстка такая же как у всех:

  • Адаптивная под все экраны
  • Валидная (проверенная по w3c)
  • Google Page Speed 80+
  • HTML5
  • CSS3 / SCSS
  • Flexbox / Grid
  • JS
  • Кроссбраузерность (Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex, iOS, Android и др.)
НО непременно с душой (правда, душа мадао потемки, и возможно возникновение непредвиденных на стадии создания дизайна проклятий багов, но в течение месяца после сдачи верстки я обязуюсь исправить обнаруженные проблемы)

Приятно оформленная информация обо мне ждет вас здесь: https://yaroslava.space

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Связь со мной:

[email protected]

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Отзывы заказчиков

ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Резиновая вёрстка страницы по psd макетам
Работа была выполнена качественно и в срок, Ярослава оперативно внесла некоторые поправки и всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Вежливый и порядочный заказчик, четкие требования. Оплата была своевременной и в полном объеме.
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