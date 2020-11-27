Web-разработка
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Bootstrap 4
- Parallax scrolling
- Написание простого, читабельного кода.
- Аккуратный, логичный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Верстка в соответствии с требованиями SEO оптимизации
- Адаптация / внедрение плагинов
- Подключение нестандартных шрифтов
- Реализация pixel perfect
- Комментарии
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта54 просмотра
- Адаптивная верстка сайта45 просмотров
- Адаптивная верстка сайта53 просмотра
- Верстка HTML-письма44 просмотра