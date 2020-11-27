S_Aleksandrov

Сергей S_Aleksandrov

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-разработка

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Bootstrap 4
  • Parallax scrolling
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Аккуратный, логичный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Верстка в соответствии с требованиями SEO оптимизации
  • Адаптация / внедрение плагинов
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Реализация pixel perfect
  • Комментарии

Портфолио