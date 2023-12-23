S_Aleksandrovna

Гарантия качественного и своевременно выполненного задания!

Приветствую Вас на своём аккаунте!

С радостью помогу Вам!

Меня зовут Светлана. Я - Ваш верный сотрудник и правая рука!

В связи с сложившейся ситуацией в Украине, я решила перейти на фриланс. Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро! Ранее работала удаленно, но в сфере продаж так же, я в совершенстве владею языками такими как немецкий, английский, польский, русский, украинский. Имею значительный опыт в переводах, наборе и редактировании текстов. Всегда работаю на результат, выполняю заказ качественно и в кротчайшие сроки,за приятную плату.

Буду рада сотрудничеству!